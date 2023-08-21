وظائف شاغرة في عدة شركات.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت عدة شركات عن وظائف شاغرة بها خلال ملتقى التوظيف فى الدقهلية، والذى يعقد على مدار يومي 20 و21 أغسطس، وفقا لما نشرت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتتضمن الوظائف الشاغرة بالشركات المختلفة، محاسبين وأفراد أمن ومسؤولين مبيعات وتمريض، بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف الشاغرة كالتالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة

- موظفين استقبال.

- تمريض.

- تمريض عمليات.

فيما أعلنت إحدى الشركات لتقديم خدمات الأمن والحراسة عن حاجتها للوظائف التالية:

- مشرفين أمن.

- أفراد أمن.

وللتقديم على الوظائف التسجيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

كما يوجد فرص عمل بإحدى الشركات في ملتقى التوظيف تتمثل في التالي:

- مهندس تصميم.

- مهندس تركيبات.

- تحكم وكنترول.

- مبيعات.

- فنيين «فنش- تركيبات- تحكم وكنترول».

- إدارة.

- سكرتارية.

- أمناء مخازن ومساعدين.

كما توفر إحدى الشركات الوظائف التالية:

- محاسبوم.

- مهندسون إنتاج.

- مهندس جودة.

وظائف بشركة أخرى

- مندوبين.

- مشرفين مبيعات.

فيما أعلنت شركة أخرى عن توفير الوظائف التالية:

- مسؤولين حسابات.

- مدير موقع.

- سكرتارية.

- مشرفون.

- أفراد أمن.

كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه للتقديم في الوظائف المختلفة، خلال ملتقى التوظيف يمكن التسجيل من خلال اللينك التالي.

https://forms.office.com/r/71sjZXeMk2

ويشار إلى أن ملتقى التوظيف بالدقهلية، يعقد يومى الأحد والاثنين المقبلين من الساعة 11 صباحا وحتى الـ6 مساء بالصالة المغطاه في استاد المنصورة.