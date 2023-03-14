استشاري بـ«تحديث الصناعة»: معرض «أيادي مصر» ساهم في تنمية الحرف اليدوية

يقام حاليا معرض «أيادي مصر» في دورته 56 في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر، في الفترة من 9 حتى 18 مارس الجاري، حيث تشارك كل محافظة بعديد من المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها.

دور «أيادي مصر» في تنمية الحرف اليدوية

وأشاد أحمد عبد الوهاب استشاري صناعة الأرابيسك بمركز تحديث الصناعة، بالجهود التي تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة للترويج للصناعات الحرفية، بعدما عانت لفترات طويلة من الإهمال وكادت أن يندثر بعض منها، لافتا إلى أهمية التوقيت بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها كل دول العالم.

وأضاف «عبدالوهاب»، في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أن معرض «أيادي مصر» ساهم في تنمية الحرف من خلال وضع مكان للحرفيين بمختلف الأعمال بمكان واحد، إضافة إلى دوره في الترويج لهذه الحرف من خلال توفيرها بمختلف أنواعها بمكان واحد للزائر والمستهلك.

تطوير الحرف اليدوية

وأوضح استشاري صناعة الأرابيسك بمركز تحديث الصناعة، أن الحرف شهدت خلال الآونة الأخيرة ابتكارات وتنمية وأفكارا جديدة للحرفيين، إضافة إلى وجود منافسة إيجابية ساهمت في تحسين جودة المنتجات، مناشدًا الدولة بإقامة هذه المعارض خارجيًا لكي تحقق رواجًا أكبر خلال الفترة المقبلة.