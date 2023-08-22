فتح باب التسجيل للمستنفدين والمتخلفين عن تنسيق المرحلتين الأولى والثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل للمستنفدين والمتخلفين من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، موضحة أنَّه تمّ إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أمس.

رابط التسجيل

وأضافت الوزارة، أنَّ التنسيق مفتوح الآن من موقع التنسيق الإلكتروني ويمكن الدخول عليه برقم الجلوس والرقم السري، موضحة أن المستنفدين هم الطلاب الذين كتبوا رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الحاصلين عليه في الثانوية العامة.

ونوهت إلى أنَّ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا في تنسيق المرحلة الثانية من شعبة علمي 5277 طالبًا وطالبة، وشعبة أدبي 470 طالبًا وطالبة، لافتة إلى وجود أماكن شاغرة للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية ومنها كلية تربية نوعية موسيقية بورسعيد وكلية تربية رياضية بنات العريش.

كليات المرحلة الثالثة

أيضاً توجد أماكن شاغرة في كلية تربية نوعية موسيقية مطروح وكلية تربية نوعية فنية مطروح والمعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا وتربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية والمتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج، وكلية تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر وكلية تربية نوعية فنية بور سعيد.