أستاذ التلوين النغمي.. معلومات عن الشيخ محمد عبدالعزيز حصان

تمر اليوم ذكرى ميلاد الشيخ محمد عبدالعزيز حصّان التي توافق يوم 22 أغسطس 1928، قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد قرية الفرستق مركز بسيون بمحافظة الغربية، وكانت من أشهر ألقابه «أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي».

ورصد محمد الساعاتي المتحدث باسم نقابة القراء، أبرز المعلومات عن الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وجاءت كالتالي:

- وُلد القارئ الشيخ محمد عبدالعزيز بسيوني حصّان، يوم 22 أغسطس عام 1928م في قرية «الفرستق» بمركز «بسيون» والقريبة من مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

نشأة الشيخ محمد عبدالعزيز حصان

- حفظ الشيخ حصّان القرآن الكريم وهو ابن السابعة ساعده على ذلك تفرغه الكامل لحفظ القرآن الكريم بسبب فقد البصر، فكان ذهنه متفرغاً لشيء واحد وهو حفظ كتاب الله عز وجل.

- أتمّ حفظ كتاب الله في فترة وجيزة قبل أن يكمل سن السابعة، و تعلم القراءات السبع وحفظ «متن الشاطبية» في مدة لا تزيد على عامين فقط، فأصبح عالماً بأحكام القرآن قبل العاشرة من عمره.

- كان الشيخ محمد عبدالعزيز حصان قارئا لمسجد «الأحمدي» بطنطا.

محطات في حياة الشيخ محمد عبدالعزيز حصان

- حصل على لقب أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي، وكان قد أطلق على الشيخ محمد عبدالعزيز حصان ألقاب كثيرة منها القارئ الفقيه، وقارئ العبور، وقارئ النصر، ولكن أهم هذه الألقاب هو أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي.

- تقدم لاختبار الإذاعة أمام لجنة القراء في يناير 1964م، إلا أنَّ اللجنة أعطته مهلة لمدة 6 أشهر، عاد بعدها للاختبار وحصل على مرتبة الامتياز في الاختبار الثاني وكان عام 1964م بداية لتاريخه الإذاعي.

- توفي الشيخ حصان ليلة يوم الجمعة الموافق 2 مايو عام 2003.