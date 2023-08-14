فوز 30 طليعا بمسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية في القليوبية

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أعمال تقييم المسابقة الدينية للنشء، التي نظمتها إدارة النشء بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت فعاليات تحكيم المسابقة الدينية في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوي وكيل المديرية لشئون الشباب، وهاني جميل مدير إدارة النشء بالمديرية، وفضيلة الشيخ جلال السيد السعيد إمام وخطيب أوقاف القليوبية، وجرى تحكيم المسابقة الدينية في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والمعلومات الدينية.

فوز 30 طليعا في المسابقة

وأعرب الصبروط، عن سعادته بفوز 30 طليعا وطليعة من ضمن 371 مشاركا، مشيرًا إلى أن المسابقة تنقسم إلى ثلاث مراحل سنية، المرحلة الأولى من 9 إلى 12 عاما، والثانية من 13 إلى 15 عاما، والثالثة من 16 إلى 18 عاما، ثم إجراء تصفيات على مستوى الإدارات الفرعية، على أن يتم تصعيد أعمال 3 طلائع من كل إدارة فى كل مرحلة، وتُحَكّم الأعمال على مستوى المحافظة من قبل إدارة النشء بالمديرية.

المسابقة الدينية تهدف إلى استثمار طاقات النشء

وأكد أنّ المسابقة الدينية تهدف إلى استثمار طاقات النشء واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع.