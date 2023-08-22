نتيجة تنسيق كلية التربية المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة.. حد أدنى 62.5%
كتب:
وفاء الصعيدي
12:18 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
مكتب تنسيق - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية التربية المرحلة الثانية، لطلاب الشعبة العلمية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023.
نتيجة تنسيق كلية التربية المرحلة الثانية
وجاءت ننتيجة تنسيق كلية التربية المرحلة الثانية، وفقا لبيان وزارة التعليم العالي، بنسبة 62.5% كحد أدنى لطلاب شعبة علمي علوم بمجموع 256.5 درجة، و62.5% لطلاب شعبة علمي رياضة بمجموع 256.5 درجة، وجاءت النتيجة كالتالي:
نتيجة كلية التربية لطلاب شعبة علمي علوم
تربية الزقازيق 313.5
تربية المنصورة 311.5
تربية بور سعيد 305
تربية بنها 304
تربية طنطا 302.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 301.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301
تربية الإسكندرية 300.5
تربية كفر الشيخ 298.5
تربية دمنهور 298.5
تربية عين شمس 296
تربية مطروح 295.5
تربية السويس 295
تربية دمياط 294
تربية مدينة السادات 293
تربية جنوب الوادي بالغردقة 289
تربية أسوان 288
تربية المنيا 288.5
تربية الفيوم 288.5
تربية بنات عين شمس 287.5
تربية حلوان 287
تربية العريش 284.5
تربية رياضية بنين دمياط 284.5
تربية بني سويف 284.5
تربية أسيوط 284
تربية جنوب الوادي 283.5
تربية سوهاج 283
تربية الوادي الجديد 283
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 283
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 281
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 275
تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 274
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 273
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 273.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 273
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 273
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 273
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 272.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 272
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 270
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 269.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 269
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 269
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 268
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 268
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 267
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 264.1
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264.5
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 263
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 261.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 261
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258.5
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 257
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256.5
نتيجة كلية التربية لطلاب شعبة علمي رياضة
تربية عين شمس رياضة 277.5
تربية الزقازيق رياضة 276
تربية الإسكندرية رياضة 275
تربية بورسعيد رياضة 273.5
تربية طنطا رياضة 272.5
تربية حلوان رياضة 272.5
تربية المنصورة رياضة 268
تربية بنها رياضة 267
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 267.5
تربية كفر الشيخ رياضة 261.5
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261.5
تربية دمياط رياضة 260.4
تربية مدينة السادات رياضة 256.5