نتيجة تنسيق كلية التربية المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة.. حد أدنى 62.5%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية التربية المرحلة الثانية، لطلاب الشعبة العلمية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023.

نتيجة تنسيق كلية التربية المرحلة الثانية

وجاءت ننتيجة تنسيق كلية التربية المرحلة الثانية، وفقا لبيان وزارة التعليم العالي، بنسبة 62.5% كحد أدنى لطلاب شعبة علمي علوم بمجموع 256.5 درجة، و62.5% لطلاب شعبة علمي رياضة بمجموع 256.5 درجة، وجاءت النتيجة كالتالي:

نتيجة كلية التربية لطلاب شعبة علمي علوم

تربية الزقازيق 313.5

تربية المنصورة 311.5

تربية بور سعيد 305

تربية بنها 304

تربية طنطا 302.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 301.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301

تربية الإسكندرية 300.5

تربية كفر الشيخ 298.5

تربية دمنهور 298.5

تربية عين شمس 296

تربية مطروح 295.5

تربية السويس 295

تربية دمياط 294

تربية مدينة السادات 293

تربية جنوب الوادي بالغردقة 289

تربية أسوان 288

تربية المنيا 288.5

تربية الفيوم 288.5

تربية بنات عين شمس 287.5

تربية حلوان 287

تربية العريش 284.5

تربية رياضية بنين دمياط 284.5

تربية بني سويف 284.5

تربية أسيوط 284

تربية جنوب الوادي 283.5

تربية سوهاج 283

تربية الوادي الجديد 283

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 283

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 281

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 275

تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 274

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 273

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 273.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 273

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 273

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 273

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 272.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 272

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 270

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 269.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 269

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 269

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 268

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 268

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 267

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 264.1

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264.5

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 263

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 261.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 261

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258.5

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 257

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256.5

نتيجة كلية التربية لطلاب شعبة علمي رياضة

تربية عين شمس رياضة 277.5

تربية الزقازيق رياضة 276

تربية الإسكندرية رياضة 275

تربية بورسعيد رياضة 273.5

تربية طنطا رياضة 272.5

تربية حلوان رياضة 272.5

تربية المنصورة رياضة 268

تربية بنها رياضة 267

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 267.5

تربية كفر الشيخ رياضة 261.5

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261.5

تربية دمياط رياضة 260.4

تربية مدينة السادات رياضة 256.5