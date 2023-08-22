نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالدرجات في كل الجامعات

ظهرت نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالدرجات، في كافة الجامعات ضمن تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي، وكذلك تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والمعاهد العليا للهندسة، والتي كانت بمثابة بديل قوي أمام طلاب الشعبة العلمية لدراسة فروع متخصصة في الهندسة، وجاءت في مقدمتها كلية برج العرب التكنولوجية علوم بمجموع 300.5 درجة.

نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالدرجات

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، في بيان لها، فقد جاء تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالدرجات لكافة الجامعات كما يلي:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 263.5 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 271.5 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 312 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 300.5 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 293 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 292.5 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 260 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 254 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 282.5 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 281 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 278.5 درجة

نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالدرجات

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 314.5 درجة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 312 درجة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 305 درجة

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد الهندسية بالدرجات

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 276 درجة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 322 درجة

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 308 درجة

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5 درجة

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 256.5 درجة

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 252 درجة

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 273.5 درجة

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 271.5 درجة

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 293.5 درجة

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 258 درجة

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 257.5 درجة

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 259 درجة

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 262 درجة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 283 درجة

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 286 درجة

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 268.5

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 259

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 263.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات علوم 280.5

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 272

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 264

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 281

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 302.5

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات 253.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 293.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.5

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 258

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 305

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 285