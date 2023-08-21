أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2260 جنيها

شهدت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، داخل محلات الصاغة بدون ضريبة، استقرارا بعد أن تراجعت الأسعار بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2260 جنيها.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام تعاملات اليوم 2583 جنيها.

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة 1937 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 1507 جنيهات.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة 1291 جنيها للشراء.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يسجل 18080 جنيها.

- أما سعر الأونصة في ختام تعاملات اليوم تبلغ 80327 جنيها