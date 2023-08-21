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أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2260 جنيها

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

كتب:

مريم حنفي
11:02 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، داخل محلات الصاغة بدون ضريبة، استقرارا بعد أن تراجعت الأسعار بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، التي جاءت كما يلي: 

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2260 جنيها. 

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام تعاملات اليوم 2583 جنيها. 

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة 1937 جنيها للشراء. 

أسعار الذهب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 1507 جنيهات. 

- وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة 1291 جنيها للشراء. 

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يسجل 18080 جنيها. 

- أما سعر الأونصة في ختام تعاملات اليوم تبلغ 80327 جنيها

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بقلم مريم حنفي