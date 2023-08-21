أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2260 جنيها
أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
كتب:
مريم حنفي
11:02 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، داخل محلات الصاغة بدون ضريبة، استقرارا بعد أن تراجعت الأسعار بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، التي جاءت كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2260 جنيها.
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام تعاملات اليوم 2583 جنيها.
- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة 1937 جنيها للشراء.
أسعار الذهب في مصر
- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 1507 جنيهات.
- وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة 1291 جنيها للشراء.
- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يسجل 18080 جنيها.
- أما سعر الأونصة في ختام تعاملات اليوم تبلغ 80327 جنيها