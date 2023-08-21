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استقرار سعر الذهب اليوم.. اعرف عيار 21 بكام لو بتفكر تستثمر فلوسك

كتب:

صفية النجار
09:45 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا على مدار يومين، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 2240 و2250، أي بمقدار زيادة وتراجع 10 جنيهات فقط، قبل احتساب المصنعية والدمغة وضريب القيمة المضافة، بحسب التحديث اللحظي والمستمر لأسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم 

ويهتم كثيرون من الراغبين في استثمار أموالهم، بمعرفة أسعار الذهب بصفة مستمرة لتحديد أفضل الأوقات للشراء والبيع، وتجنبا للخسائر، وحفاظا على أموالهم، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم وفقا لما هو محدد من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 2250 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 2571.5 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 1928.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 1504 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين 1286 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين فقد سجل 18000 جنيه للشراء.

سعر الأوقية اليوم

وسجل سعر الأوقية اليوم الاثنين 1891 دولارا.

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بقلم صفية النجار