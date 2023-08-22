أسعار الذهب تستقر عالميا قرب أدنى مستوى في 5 أشهر

استقر الذهب عند مستوى 1900 دولار للأوقية يوم الثلاثاء، مقتربًا من أدنى مستوياته في 5 أشهر وسط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مدفوعًا بتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت.

وأشار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر يوليو والذي صدر الأسبوع الماضي إلى احتمال حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة بسبب المخاطر الصعودية للتضخم.

سعر الذهب عالميًا

في غضون ذلك، استعد المستثمرون لاجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتوجيه التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة.

وفي اتجاه آخر، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.45% عند تثبيته في أغسطس، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 4.2%.

أعلى مستوى للذهب

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020.

من المتوقع تداول الذهب عند 1911.63 دولار أمريكي/ أونصة، بحلول نهاية هذا الربع ، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم تداوله عند 1981.33 دولار في غضون 12 شهرًا.