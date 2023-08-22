أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في مصر.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في مصر هدوءا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار أمس الإثنين بنحو 5 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا، الذي يبلغ سعره الآن 2260 جنيها للشراء بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في مصر تبلغ 2583 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1937 جنيها.

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، فسجل في بداية تعاملات اليوم 2260 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ 1507 جنيها، وعيار 12 يسجل 1291 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة بدون ضريبة فسجل 18080 جنيها فيما وصل سعر الأونصة إلى 80327 جنيها.