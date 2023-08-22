الأوبرا تستعد لإطلاق فعاليات الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، استعداداتها لاطلاق الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والتي تفتتح مساء الجمعة 25 أغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال الدكتور خالد داغر، في بيانٍ صحفي، إنه جار العمل على إنهاء كل الإعدادت الفنية الخاصة بالمسرح والتجهيزات اللوجيستية لاستقبال ضيوف الفعاليات، والتي تشمل شاشات ضخمة موزعة في أرجاء منطقة المسرح لتيسير متابعة العروض والحد من الازدحام، إضافة إلى وسائل نقل من بوابة الدخول وحتى المسرح، إلى جانب مناطق خدمات للجمهور.

وأشار إلى أن المهرجان طوال تاريخه حظى بحضور مكثف نظرًا لتنوع محتواه والذي يناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مضيفًا أن دورة هذا العام تشهد تطويرًا يهدف إلى خلق حالة فنية متفردة تعمل على إثراء الساحة الإبداعية في مصر.

وأكد رئيس دار الأوبرا أن برنامج الفعاليات يلقى الضوء على الحراك الغنائى والموسيقى المعاصر، كما يستلهم الاعمال والمؤلفات الكلاسيكية والحديثة.