أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق معهد فني تمريض عين شمس 2023، ضمن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد في المرحلة الثانية، استعدادا للعام الدراسي المقبل 2023- 2024.

تنسيق معهد فني تمريض عين شمس 2023

وأوضحت الوزارة، أن الحد الأدنى في تنسيق معهد فني تمريض عين شمس 2023، جاء بنحو 296.5 درجة فأكثر من طلاب الثانوية العامة قسم علمي علوم.

التحويلات بعد تنسيق معهد فني تمريض عين شمس 2023

وقبل إعلان نتيجة تنسيق معهد فني تمريض عين شمس 2023، كانت جامعة شمس قد أعلنت مؤخرا في بيان صحفي، قبول التحويلات إلى المعهد وفق عدة ضوابط من بينها أن يكون الطالب من سكان القاهرة، و أن يكون حاصلا على الثانوية العامة شعبة علمي علوم من مدرسة تابعة لمحافظة القاهرة فقط، إلى جانب دراسة اللغة الإنجليزية كـلغة أولى.

نتيجة تنسيق معهد فني تمريض عين شمس 2023

وتزامنا مع إعلان نتيجة تنسيق معهد فني تمريض عين شمس 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس: الاثنين 28 أغسطس الجاري وذلك من الرابط.