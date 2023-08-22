نتيجة تنسيق كلية الآداب المرحلة الثانية للشعبتين علمي وأدبي

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني، نتيجة تنسيق كلية الآداب المرحلة الثانية، وضمنها الحدود الدنيا لتنسيق كليات الآداب 2023 بكل الجامعات الحكومية، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وفقا للقواعد التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق كلية الآداب المرحلة الثانية للشعبة العلمية

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الآداب المرحلة الثانية للشعبة العلمية 2023 وفقا لما أعلنه مكتب التنسيق كالتالي:

- آداب القاهرة 274.5.

- آداب عين شمس 265.0.

- آداب بنها 264.0.

- آداب المنصورة 261.5.

- آداب حلوان 261.5.

- آداب الإسكندرية 261.5.

- آداب انتساب موجه القاهرة 258.5.

- آداب الزقازيق 258.5.

- آداب المنوفية بشبين الكوم 258.0.

- آداب الفيوم 257.5 .

- آداب طنطا 257.0.

-آداب بنات عين شمس 256.0.

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 255.5.

- آداب كفر الشيخ 255.5.

- آداب وعلوم إنسانية السويس 255.0.

- آداب دمنهور 255.0.

-آداب بور سعيد 254.0.

- آداب أسوان 253.5.

- آداب انتساب موجه عين شمس 253.5.

- آداب بني سويف 252.5.

- آداب انتساب موجه الإسكندرية 252.0.

- آداب انتساب موجه حلوان 251.5.

- آداب العريش 251.5.

- آداب انتساب موجه بنها 250.5.

نتيجة تنسيق كلية الآداب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 2023

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الآداب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية2023 وفقا لما أعلنه مكتب التنسيق كالتالي:

- آداب العريش 327.0.

- آداب القاهرة 325.0.

- آداب عين شمس 317.5.

- آداب الإسكندرية 312.0.

- آداب حلوان 312.0.

- آداب بنها 307.0.

- آداب انتساب موجه القاهرة 303.5.

- آداب بنات عين شمس 302.5.

- آداب انتساب موجه عين شمس 300.0.

- آداب انتساب موجه العريش 299.0.

- آداب المنوفية بشبين الكوم 298.0 .

- آداب دمياط 297.0.

- آداب الفيوم 297.0.

- آداب الزقازيق 293.5.

- آداب بور سعيد 293.5 .

- آداب أسوان 292.5 .

- آداب جنوب الوادي 268.5.

- آداب سوهاج 268.0.