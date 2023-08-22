«الصحة»: مصر تسجل أعلى معدلات في الولادة القيصرية على مستوى العالم

كشفت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على مبادرة رئيس الجمهورية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، تفاصيل المبادرة الجديدة التي من المقرر أن تنطلق اليوم.

وقالت «الألفي»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة تهتم بفترة الألف يوم الذهبية الأولى للمرأة والتي تقسم كالتالي 260 يوم حمل، بالإضافة إلى أول عامين في حياة الطفل، موضحة أنه جرى إطلاق المبادرة لأن تلك الفترة تمثل 85٪ من تكوين الطفل الذهنية والجسمانية والنفسية.

تأهيل المقبلات على الزواج وعلاج السيدات

كما تشمل أهداف المبادرة أيضا الحد من الولادة القيصرية التي تسجل أعلى نسب في مصر تصل إلى 72٪ بخلاف أغلب دول العالم، التي تشكل الولادة الطبيعية بها 50٪، بالإضافة إلى تأهيل المقبلات على الزواج وعلاج السيدات التي تعاني من الأنيميا أو مشكلات من شأنها أن تسبب خللا للطفل بعد الولادة.

وأكد المشرف على المبادرة، أنه لا يمكن تعويض ما يتلف لدى الأطفال مرة أخرى من استكمال النمو أو الخلايا وغيرها، موضحة أنه نظرا لقلة الأطباء جرى تأهيل فريق من الصيادلة والأسنان للمشاركة في تلك المبادرة من خلال تقديم المشورة تحت مسمى «مقدمي المشورة الأسرية أو مستشاري الأسرة »، وجرى تدريبهم وفقا برامج علمية معتمدة وتم اعتماد الخلية الأولى والمقدرة 2150 مقدم مشورة.

المبادرة تستمر لمدة 9 شهور تشمل 10 محافظات

وأشارت أن المرحلة الأولى من المبادرة تستمر لمدة 9 شهور تشمل 10 محافظات، بينما من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية آخر ديسمبر 2025، لافتة إلى أن المبادرة قائمة على غرفة مشورة في كل وحدة صحية ومركز رعاية أولية تقدم خدمات أبرزها مقابلة الأمهات وتقديم المشورة سواء ما قبل الزواج أو أثناء الحمل أو بعد الولادة.