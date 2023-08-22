نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية، وذلك في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وكشفت قواعد التحويل بين الكليات وموعد بدء التحويلات وقواعدها.

وجاءت نتيحة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023 للشعبة الأدبية، بحسب وزارة التعليم العالي كالتالي:

نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023 للشعبة الأدبية

- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5.

- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5.

- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5.

- تربية طفولة مبكرة المنصورة 300.0.

- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5.

- تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5.

- تربية (طفولة) كفر الشيخ 296.0.

- تربية (طفولة) عين شمس 294.5.

- تربية (طفولة) طنطا 293.5.

- تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5.

- تربية (طفولة) السويس 292.0.

- تربية طفولة مبكرة القاهرة 291.0.

- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5.

- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5.

- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290.0.

- تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5.

- تربية (طفولة) دمنهور 279.5.

- تربية طفولة مبكرة الفيوم 274.0.

- تربية طفولة مبكرة مطروح 271.0.

- تربية طفولة مبكرة أسيوط 268.5 .

- تربية (طفولة) سوهاج 267.5.

- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 267.5.

- تربية طفولة مبكرة بني سويف 266.0.

- تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5.

- تربية (طفولة) أسوان 262.5.

- تربية (طفولة) العريش 262.5.

- تربية (طفولة) الوادي الجديد 261.5.

نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023 للشعبة العلمية

- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 276.0.

- تربية (طفولة) كفر الشيخ 270.5.

- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 269.5.

- تربية طفولة مبكرة المنصورة 269.0.

- تربية طفولة مبكرة المنوفية 268.0.

- تربية (طفولة) طنطا 265.0.

- تربية طفولة مبكرة دمنهور 264.0.

- تربية (طفولة) الإسكندرية 261.5.

- تربية طفولة مبكرة أسيوط 261.5.

- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 260.0.

- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 259.0.

- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 258.0 .