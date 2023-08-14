تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023.. اعرف الحدود الدنيا والأماكن الشاغرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023 في عدد كبيرة من الجامعات الحكومية مثل جامعة الزقازيق وبورسعيد والمنصورة والمنوفية والإسكندرية ودمنهور، وذلك لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكّدة أنَّه توجد أماكن شاغرة بالكلية لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية التي يبدأ تنسيقها غداً الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023

حدد موقع التنسيق الإلكتروني، الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023 وهو كالآتي:

- كلية تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة المنصورة 300.0 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة القاهرة 291.0 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290.0 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5 درجة.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة

يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي، الحصول على تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023، من موقع التنسيق الإلكتروني بخطوات بسيطة تتمثل في كتابة رقم الجلوس وكتابة الرقم السري، ثم يحصل الطالب مباشرة على بطاقة التشريح والتي تظهر فيها الكلية والجامعة والمجموع الذي حصل عليه الطالب في امتحانات الثانوية العامة.

أماكن شاغرة بكلية تربية طفولة مبكرة 2023

أشارت وزارة التعليم العالي، إلى وجود أماكن شاغرة بكلية تربية طفولة مبكرة لطلاب الشعبة الأدبية في جامعة الفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف ومطروح، وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية يوجد أماكن شاغرة في كلية تربية طفولة في جامعة الإسكندرية والسويس والعريش والوادي الجديد وأسوان وجنوب الوادي وحلوان ودمنهور ودمياط، وسوهاج وطنطا وعين شمس وقنا السويس وكفر الشيخ.