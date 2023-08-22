الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة (القائمة الكاملة)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة، وذلك بعد إعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات.

وأكّدت وزارة التعليم العالي، الالتزام مكتب التنسيق عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي موقع تنسيق القبول بالجامعات وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّه يمكن للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الاطلاع علي القائمة الكاملة الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة ، من خلال الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط.

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجاري بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجاري بالزقازيق

المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

تربية رياضية بنات أسوان

تربية نوعية فنية بورسعيد

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

الفني التجاري بدمنهور

العالي للسياحة والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

تربية نوعية فنية دمياط

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

ك.ت. فني صناعي بور سعيد

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

الفني للفنادق الإسكندرية

الفني التجاري بطنطا

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

الفني التجاري بالمنصورة

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين مطروح

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

سياحة وفنادق بني سويف

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندريه طالبات

آداب انتساب موجه أسيوط

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

الفني التجاري ببنها

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية أسيوط

ك.ت. فني صناعي الصحافة

ك.ت. فني صناعي سوهاج

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

معهد عالي خدمه اجتماعيه إسكندرية بمصروفات

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد عالي خدمه اجتماعية القاهرة بمصروفات

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

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ك.ت. فني صناعي بنها

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين

ك.ت. فني صناعي أسوان

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية القاهرة

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

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العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

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خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي

الفني التجاري بشبرا

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التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

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المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

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معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

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العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

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العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر

تربية نوعية موسيقية بنها

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المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

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سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

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خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفني التجاري بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية (إيجوث)

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

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تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس