الحدود الدنيا لكليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية

أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية، تزامنا مع إعلان تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023.

وأعلنت الوزارة الحدود الدنيا للإلتحاق بكليات العلاج الطبيعي على مستوى محافظات الجمهورية، تزامنا مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وأعلن مكتب تنسيق الجامعات 2023 نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 من الناجحين في امتحانات الدور الأول، موضحًا كافة التفاصيل بالحدود الدنيا لكليات المرحلة.

وتستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات المقدمة للقراء الحدود الدنيا لكليات العلاج الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية، والتى جاءت كالتالى:

الحدود الدنيا لكليات العلاج الطبيعى

- علاج طبيعي كفر الشيخ 372

- علاج طبيعي بورسعيد 371.5

- علاج طبيعي بنها 371

- علاج طبيعي جنوب الوادي 371

- علاج طبيعي قناة السويس 370.5

- علاج طبيعي السويس 370

- علاج طبيعي القاهرة 370

- علاج طبيعي بني سويف 369.5

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بدءا من بعد غدا الخميس ستبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية بحسب القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

يشار إلى أنه بنهاية العام الماضى ، أصبح هناك حوالي 3.3 مليون طالب يدرسون بـ 92 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية.

ووفقا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة على تصنيف QS البريطاني عالميا من 5 جامعات في عام 2017 إلى 14 جامعة في عام 2023.