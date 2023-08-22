نتيجة تنسيق كلية سياحة فنادق 2023.. اعرف الحدود الدنيا للقبول بالجامعات

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية سياحة فنادق 2023 لطلاب الثانوية العامة بشعبيتها العلمية والأدبية، ضمن إعلان نتسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، للعام الدراسي الجديد 2023 -2024، والمقرر أن يبدأ اعتبارا من يوم 30 سبتمبر المقبل.

نتيجة تنسيق كلية سياحة فنادق 2023

حددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية سياحة فنادق 2023 لطلاب الشعبة العلمية بجامعة الإسكندرية ليصل إلى 250.0 درجة، موضحة أن الكلية متاحة في أكبر عدد من الجامعات لطلاب الشعبة الأدبية مثل جامعة حلوان وبني سويف، ويمكن الحصول عليه من هنا.

تنسيق كلية سياحة فنادق أدبي 2023

- كلية سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5 درجة.

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 267.0 درجة.

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى إسكندرية 265.0 درجة.

- كلية سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 254.0 درجة.

- كلية سياحة وفنادق بني سويف 246.0 درجة.

- كلية سياحة وفنادق المنصورة 246.0 درجة.

- كلية سياحة وفنادق الفيوم 246.0 درجة.

- كلية سياحة وفنادق مدينة السادات 246.0 درجة.

- كلية سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246.0 درجة.

- كلية سياحة وفنادق المنيا 246.0 درجة.

- كلية سياحة وفنادق مطروح 246.0 درجة.

- كلية سياحه وفنادق الأقصر 246.0 درجة.