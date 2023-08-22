مقرر «الشباب» بالحوار الوطني: 250 ألف متطوع تحت مظلة تحالف العمل الأهلي

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إننا نسعى من خلال ملف الأنشطة الطلابية إلى خلق آلية تعاون بين الشباب في الجامعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحا أن هناك نماذج مشرفة جدا من الجامعات والمدارس ستكون إضافة للتحالف الوطني، خاصة بعد إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

250 ألف متطوع في 27 محافظة تحت مظلة التحالف

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك ما يقرب من 250 ألف متطوع في 27 محافظة موجودين تحت مظلة التحالف، وهناك نماذج في المدارس والجامعات تستحق أن تكون تحت هذه المظلة، ويتقدموا كقادة في المجتمع المدني، ويستيطع الطلاب من خلال التدريب والتأهيل قيادة مؤسسات المجتمع المدني.

مؤسسات المجتمع المدني

وأشار مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني إلى أن هناك شباب في عمر 16 عاما لديهم مؤسسات أهلية يطمحون لتطويرها، وذلك ظهر خلال اللقاءات التي تمت معهم، لكن يبقى العامل الأكبر على التدريب والدعم والتأهيل التي يحصل عليها هؤلاء الشباب.