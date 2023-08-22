أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، وأتاحت الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني، برقم الجلوس والرقم السري.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تخصصات كلية العلوم بعد ظهور تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة علمي «رياضة وعلوم».

تخصصات كلية العلوم بعد ظهور تنسيق المرحلة الثانية

تمتاز كلية العلوم بتنوع تخصصاتها، كما أنها تقبل طلاب الشعبة العلمية بشقيها علمي علوم وعلمي رياضة، وتتضمن الكلية 6 تخصصات مختلفة، وهي: الفيزياء، الجيولوجيا، الكيمياء، الرياضيات، علوم الحيوان والنبات والحشرات والميكروبيولوجي.

وتنقسم إلى ثلاث شعب أساسية:

- الشعبة الأولى: شعبة العلوم البيولوجية.

- الشعبة الثانية: شعبة العلوم الفيزيائية.

- الشعبة الثالثة: شعبة الجيولوجيا وعلوم الأرض.

ويلتحق الطالب بهذه الشعب بداية من سنة الدراسة الأولى بالكلية.

ويتفرع من الشعب الثلاث مجموعة من الشعب الفرعية أبرزها الإحصاء والحاسب والرياضة والحاسب، وهي الشعبة التي تقبل طلاب علمي رياضة من الثانوية العامة، فضلا عن شعبة الكيمياء والفيزياء وهي الأكثر إقبالاً من قبل طلاب الثانوية العامة.