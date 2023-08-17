نتيجة تنسيق كلية دار العلوم بأسوان 2023.. انتظام وانتساب

ينتظر طلاب الثانوية العامة نتائج تنسيق المرحلة الثانية ومن ضمنها نتيجة تنسيق كلية دار العلوم بأسوان 2023 وتزامنًا مع ظهور النتائج أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تسجيل الرغبات للشعبتين العلمية والأدبية.

نتيجة تنسيق كلية دار العلوم بأسوان 2023

جاءت نتيجة تنسيق كلية دار العلوم بأسوان 2023 بـ251 درجة بينما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدرجات المطلوبة لالتحاق الطلاب الكلية نفسها انتساب موجه بـ249 درجة.

التعليم العالي تفتح باب التجيل للالتحاق بكليات دار العلوم

ومن جانبها أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق كلية دار العلوم بأسوان 2023 بالتزامن مع فتح باب تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالأماكن الشاغرة في كليات دار العلوم في مختلف الجامعات بمحافظات مصر.

ويشمل تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 فئتين رئيسيتين، حيث يتطلب الالتحاق بالشعبة العلمية الحصول على درجة 250 فأكثر، بنسبة نجاح تبلغ 60.98%، في حين يتطلب الالتحاق بالشعبة الأدبية الحصول على درجة 238 فأكثر، بنسبة نجاح تبلغ 58.05%.