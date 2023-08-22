تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023 «حكومي».. اعرف التخصصات

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023 حكومي، ووضحت الوزارة، أن الكلية تقبل طلاب الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة»، مؤكدة أنها تؤهلهم لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج المميزة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

ووفق موقع التنسيق الإلكتروني، يشمل تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023، جامعة المنوفية وبني سويف، حيث أكدت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم السري.

تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 344.0 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 304.5 درجة.

أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في المنوفية

- تكنولوجيا المختبرات الطبية الحيوية

- قسم تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان

- قسم تكنولوجيا البصريات

- قسم تكنولوجيا الرعاية التنفسية

- قسم تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي

- قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية.

أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف

ــ تكنولوجيا الإدارة المعلوماتية الطبية

ــ تكنولوجيا الصحة العامة

ــ تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي

ــ تكنولوجيا تركيبات الأسنان

ــ تكنولوجيا تقنية المختبرات الطبية

ــ تكنولوجيا البصريات وعلوم الرؤية

ــ تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية

ــ تكنولوجيا التنفس الصناعي