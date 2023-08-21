حبس ربة منزل بتهمة التعدي على زوجها في مشاجرة بالجيزة

ألقت مباحث أبو النمرس القبض على ربة منزل لاتهامها بطعن زوجها في البطن بمنطقة أبو النمرس، وتم نقله إلى المستشفى لتلاقى العلاج، ووتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من مبيض مزارع

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيز، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من مبيض مزارع 40 سنة، والذى أبلغ أن شقيقه مبيض محارة مصابا بجرح نافذ في البطن، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، على يد زوجته ربة منزل 20 سنة، بسبب خلافات وحدوث مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة قامت على إثرها المتهمة بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض سكين.

القبض على الزوجة

وألقي القبض عليها، وبمواجهتها أمام المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح الأبيض، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.