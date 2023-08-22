تنسيق معهد فني تمريض 2023 في جميع المحافظات.. فرص عمل بعد التخرج

يشهد معهد فني تمريض إقبالًا كبيرًا من طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023، حتى اكتملت كافة الأماكن في جميع المحافظات، وذلك من خلال النتيجة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، في بيان لها، وذلك لما يوفره من فرصة عمل فور التخرج، ومكافأة شهرية للطلاب المتفوقين به، ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023 من خلال التقرير التالي.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 في جميع المحافظات

تنشر «الوطن» تفاصيل الحدود الدنيا في تنسيق معهد فني تمريض 2023 في جميع المحافظات، وهي كما يلي:

فني تمريض الإسكندرية 306.5

فني تمريض الزقازيق 310

فني تمريض الزقازيق بفاقوس 309

فني تمريض الفيوم 295

فني تمريض القاهرة 301.5

فني تمريض المنصورة 312.5

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5

فني تمريض المنيا 296.5

فني تمريض أسوان 297.5

فني تمريض أسيوط 299

فني تمريض أورام القاهرة 301

فني تمريض بنها 306.5

فني تمريض بني سويف 294.5

فني تمريض جنوب الوادي 302

فني تمريض حلوان 296

فني تمريض سوهاج 306

فني تمريض طنطا 315

فني تمريض عين شمس 296.5

فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296

فني تمريض كفر الشيخ 316

فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 294.5

فني صحي جنوب الوادي 344

فني صحي جنوب الوادي رياضة 305

فني تمريض السويس 295

رابط تنسيق معهد فني تمريض 2023 في جميع المحافظات

ونشرت وزارة التعليم العالي تفاصيل تنسيق معهد فني تمريض 2023 في جميع المحافظات، ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبيتين العلمي والأدبي عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني للثانوية العامة من هنـــا.