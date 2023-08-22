تنسيق معهد فني تمريض 2023 في جميع المحافظات.. فرص عمل بعد التخرج
كتب:
صالح رمضان
01:12 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
معامل تنسيق الجامعات
يشهد معهد فني تمريض إقبالًا كبيرًا من طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023، حتى اكتملت كافة الأماكن في جميع المحافظات، وذلك من خلال النتيجة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، في بيان لها، وذلك لما يوفره من فرصة عمل فور التخرج، ومكافأة شهرية للطلاب المتفوقين به، ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023 من خلال التقرير التالي.
تنسيق معهد فني تمريض 2023 في جميع المحافظات
تنشر «الوطن» تفاصيل الحدود الدنيا في تنسيق معهد فني تمريض 2023 في جميع المحافظات، وهي كما يلي:
فني تمريض الإسكندرية 306.5
فني تمريض الزقازيق 310
فني تمريض الزقازيق بفاقوس 309
فني تمريض الفيوم 295
فني تمريض القاهرة 301.5
فني تمريض المنصورة 312.5
فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5
فني تمريض المنيا 296.5
فني تمريض أسوان 297.5
فني تمريض أسيوط 299
فني تمريض أورام القاهرة 301
فني تمريض بنها 306.5
فني تمريض بني سويف 294.5
فني تمريض جنوب الوادي 302
فني تمريض حلوان 296
فني تمريض سوهاج 306
فني تمريض طنطا 315
فني تمريض عين شمس 296.5
فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296
فني تمريض كفر الشيخ 316
فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 294.5
فني صحي جنوب الوادي 344
فني صحي جنوب الوادي رياضة 305
فني تمريض السويس 295
رابط تنسيق معهد فني تمريض 2023 في جميع المحافظات
ونشرت وزارة التعليم العالي تفاصيل تنسيق معهد فني تمريض 2023 في جميع المحافظات، ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبيتين العلمي والأدبي عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني للثانوية العامة من هنـــا.