«النقل» تحدد آليات الربط بين المواني لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية

أكدت وزارة النقل، أنه منذ أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية، بتنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وتُولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماما غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ضوء ذلك، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل «2014 – 2024» باستثمارات تبلع 2 تريليون جنيه، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، قامت وزارة النقل بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، أولها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي– الزراعي– التعديني– الخدمي» بالمواني البحرية.

المواني الجافة والمناطق اللوجستية

وأوضحت الوزارة أنه يتم الربط بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، «15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية»، ومن أهم هذه الممرات «ممر السخنة– الإسكندرية، ممر القاهرة– الإسكندرية، ممر طنطا– المنصورة– دمياط، ممر جرجوب– السلوم، ممر العريش– طابا».

ووفق تقرير لوزارة النقل، تم عرضه خلال احتفالية ميناء شرق بورسعيد، للإعلان عن عقد التزام محطة حاويات رقم 2، وعقد التزام محطة متعددة الأغراض، وبدء نشاط تموين السفن بالوقود «التقليدي- الأخضر»، تم تخطيط وسائل النقل للربط البري بين المواني البحرية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية، بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر، وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2250 كيلومتر.

تطوير شبكة السكك الحديدية

كما جاري أيضا تنفيذ ألفي كيلومتر منها، وكذلك تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي أطوال 10000 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط المواني الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط كفر داود– السادات بطول 36 كيلومترا، وخط المناشي– 6 أكتوبر بطول 68 كيلومترا، وخط الروبيكي– العاشر من رمضان– بلبيس بطول 61 كيلومترا.