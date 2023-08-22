الحدود الدنيا لكيات طب الأسنان على مستوى الجمهورية.. 373 درجة بالفيوم

تزامنا مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية.

الحدود الدنيا لكيات طب الأسنان على مستوى الجمهورية

وأعلن مكتب تنسيق الجامعات نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الناجحين في امتحانات الدور الأول.

وتستعرض «الوطن»،فى السطور التالية،الحدود الدنيا بالدرجات لكليات طب الأسنان على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي على صفحتها بموقع «فيسبوك».

درجات الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية

وتضمنت درجات الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، ما يلي:

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب أسنان أسيوط 376

طب أسنان المنصورة 375.5

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373