الحدود الدنيا لكيات طب الأسنان على مستوى الجمهورية.. 373 درجة بالفيوم
كتب:
سحر المكاوى
01:35 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
طب الأسنان
تزامنا مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية.
الحدود الدنيا لكيات طب الأسنان على مستوى الجمهورية
وأعلن مكتب تنسيق الجامعات نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الناجحين في امتحانات الدور الأول.
وتستعرض «الوطن»،فى السطور التالية،الحدود الدنيا بالدرجات لكليات طب الأسنان على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي على صفحتها بموقع «فيسبوك».
درجات الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية
وتضمنت درجات الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، ما يلي:
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب أسنان أسيوط 376
طب أسنان المنصورة 375.5
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373