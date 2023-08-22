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فرص متاحة بالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم في تنسيق المرحلة الثالثة

كتب:

آية حسنين
01:58 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات - أرشيفية

تنسيق الجامعات - أرشيفية

حددت وزارة التعليم العالي الفرص المتاحة لطلبة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للدراسة المعهد التكنولوجي العالي للعلوم، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة التي جاءت بحد أدني 60% للشعبة العلمية.

فرص متاحة للطلبة للدراسة في المعهد التكنولوجي العالي للعلوم

وأوضحت الوزارة أنه يوجد فرص متاحة لطلبة المرحلة الثالثة لدراسة المعهد التكنولوجي العالي للعلوم للدراسة بها، وهي:

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

ويجري التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال رابط التقديم في التنسيق لطلاب الثانوية العامة الحاصلين علي أقل من 60% للشعبة العلمية وأقل 58% للشعبة الأدبية.

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بقلم آية حسنين