تعرف على تنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية، موضحة أن المعهد يقبل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي بشرط الحصول على 224 درجة، وطلاب الشعبة الأدبية بشرط الحصول على 229 درجة.

وأضافت الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن الحد الأدنى لتنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة ومحاسبة وتجارة خارجية، 232.0 درجة لطلاب الشعبة الأدبية ومعهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر 212.0 درجة.

وأكدت الوزارة، أن الحد الأدنى لتنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة ومحاسبة وتجارة خارجية 224.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية ومعهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر 211.0 درجة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق معهد الألسن العالي

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري بدقة.

- الحصول على النتيجة مباشرة ويمكن طباعة بطاقة الترشيح.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية في تنسيق العام الدراسي الجديد، بما فيها معهد الألسن العالي بمدينة نصر.

موقف التحويلات الورقية

وأضافت الوزارة أنه تم فتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة، مؤكدة أنه لا توجد أي تحويلات ورقية، لافتة إلى أنه يجري حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتم توجيه جميع الجامعات بضرورة صيانة المباني والمدرجات جيداً مع التشديد على الالتزام بتبطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدء أعمال التنسيق الداخلي بالكليات

وبدأت الجامعات، أعمال التنسيق الداخلي لأقسام الكليات المختلفة مثل الآثار والآداب وكلية البنات بجامعة عين شمس، التي تتم بالتنسيق الكامل مع الكليات لمراعاة تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.