معهد الألسن العالي بمدينة نصر.. اعرف الحد الأدنى للقبول

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر 2022، وذلك خلال المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية بشقيها «رياضة وعلوم».

تنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر 2022

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر 2022، عن طريق الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، بعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة، وكتابة رقم الجلوس والرقم السري،

وترصد «الوطن» في السطور التالية تنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر:

الشعبة العلمية

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة «الإدارة، والمحاسبة، والتجارة الخارجية» 224.5 درجة.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 224 درجة.

- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة مصر 211 درجة.

الشعبة الأدبية

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة «الإدارة، والمحاسبة، والتجارة الخارجية» 232 درجة.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 229 درجة.

- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة مصر 212 درجة.

الحدود الدنيا للمعاهد

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وادارة أعمال 211.0 درجة.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 210.0 درجة.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0 درجة.

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 210.0 درجة.

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 210.0 درجة.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.0 درجة.

العالي سياحة وفنادق الغردقة 210.0 درجة.

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 209.0 درجة.

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجة.

العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجة.