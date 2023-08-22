فيلم «البطة الصفرا» يحقق 27 ألف جنيه إيرادات في السينمات

حقق فيلم «البطة الصفرا» للفنان محمد عبد الرحمن وغادة عادل إيرادات ضعيفة، إذ حقق أمس 27 ألف جنيه فقط، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، وتجاوزت إيرادات الفيلم المليون مؤخرا بعد فترة طويلة من طرح الفيلم بدور العرض.

محمد عبد الرحمن يتحدث عن فيلم «البطة الصفرا»

وقال الفنان محمد عبد الرحمن عن «البطة الصفرا» إنه فيلم كوميدي، وقصة الفيلم مختلفة عن الذي قدمها من قبل، ولكنها تعتمد بشكل أساسي على الكوميديا .

قصة فيلم «البطة الصفرا»

في إطار كوميدي تدور قصة فيلم «البطة الصفرا» من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي داخل أحد السجون مع مجرمة خطيرة، وتقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال فيلم «البطة الصفرا»

فيلم «البطة الصفرا» بطولة محمد عبدالرحمن، وغادة عادل، وصلاح عبدالله، وأنوشكا، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وتأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.