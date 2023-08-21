«الشباب» تطلق أولى رحلات «اعرف بلدك» لزيارة العريش.. 4 أيام بـ600 جنيه

تستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق أول فوج من رحلات «اعرف بلدك» لمدة 4 أيام بثلاث ليالي، خلال الفترة من 24-8-2023 حتى 27-8-2023، وتأتي البداية من زيارة مدينة العريش.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه يمكن للشباب من جميع محافظات الجمهورية في الفئة العمرية من «18- 40» الاشتراك في المبادرة والاستمتاع بالرحلات بعد سداد مبلغ قيمته 600 جنيه.

خطوات الاشتراك في رحلات اعرف بلدك

وتكون أولوية الاشتراك في الرحلة بأسبقية الدفع، ويتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال منافذ وماكينات «فوري» المتاحة على مستوى الجمهورية.

وللاشتراك في الرحلات يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني من هنــــــــــا.

مميزات رحلة العريش ضمن مبادرة «اعرف بلدك»

وتتميز رحلة العريش ضمن مبادرة اعرف بلدك بالآتي:

- الإقامة والإعاشة بفندق القوات المسلحة بالعريش.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

- يتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤلة عنه

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقا لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسؤولون بشكل تام عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.

أمور محظورة في الرحلة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يحظر اصطحاب الآتي:

- الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

حالات إلغاء الرحلة دون سداد المبلغ

ونوهت وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف، أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يتم مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك، مشيرة إلى أن التجمع للتحرك يكون الساعة 6 صباحا من مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.