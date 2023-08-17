لطلاب علمي.. أماكن شاغرة بكليات المرحلة الثانية في جامعة الزقازيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة من حيث الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية الشعب العلمية في محافظة الشرقية.

وترصد «الوطن» خلال سطور التقرير التالية الكليات الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية بجامعة الزقازيق والمعاهد والكليات لطلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضيات».

الأماكن الشاغرة بجامعة الزقازيق لطلاب علمي

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

كلية الآداب جامعة الزقازيق.

كلية الآداب انتساب موجه الزقازيق.

كلية التجارة جامعة الزقازيق.

كلية تجارة انتساب موجه الزقازيق.

كلية تربية تعليم ابتدائي جامعة الزقازيق.

كلية تربية جامعة الزقازيق.

كلية تربية جامعة الزقازيق رياضة.

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

كلية تربية نوعية الزقازيق

كلية تربية نوعية فنية الزقازيق

كلية تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

تمريض جامعة الزقازيق

حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق رياضة

حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق علوم

حقوق الزقازيق

حقوق انتساب موجه الزقازيق

زراعة الزقازيق

زراعة الزقازيق رياضة

طب بيطري الزقازيق جامعة الزقازيق والمتاحة أمام الطلاب وفق تنسيق المرحلة الثانية للطلاب شعبة العلمي.

كلية علوم جامعة الزقازيق

كلية علوم جامعة الزقازيق رياضة.

تنسيق الكليات لطلاب العلمي المرحلة الثانية

ويستعد طلاب الشهادة الثانوية دفعة 2023 للتقديم بالكليات الشاغرة في جامعة الزقازيق ومعاهد محافظة الشرقية وفق الجامعات الشاغرة التي أعلنت عنها الوزارة طبقا لتنسيق المرحلة التانية لطلاب الشعبة العلمية.