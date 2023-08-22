القبض على شخصين بتهمة النصب على المواطنين في الغربية

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عدة حملات مكثفة؛ لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات عن ضبط شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية)؛ متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (745 ألف جنيه)؛ بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم ولذويهم في جهات حكومية مختلفة «على خلاف الحقيقة»، إلا أنهما لم يلتزما بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.