«مكافحة الإدمان»: نعتمد أساليب مبتكرة وعلمية لتوعية الطلاب بخطورة التعاطي

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن، إنه يجرى العمل على أكثر من محور منذ إنشاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفن القباج، منها المحور الوقائي، إذ تم إطلاق أكبر برنامج وقائي مع الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي لتوعية الطلاب في المدراس خاص بمرحلتي الإعدادية والثانوية، جاء ذلك من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

أهداف البرنامج الوقائي

وأضاف «وهبة»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن البرنامج سالف الذكر كان يستهدف رفع الوعي حول خطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة لدى الطلاب، وتميز البرنامج بفكرة استخدام مكونات توعوية مرئية تقص رحلة تعاطي المواد المخدرة والخسائر التي تصيب الشخص المتعاطي، موضحا أن المكونات المرئية تتمثل في عرض فيديوهات عن أضرار المخدرات التخليقية التي انتشرت مؤخرا مثل الشابو والاستروكس.

أخطر أنواع المخدرات

وتابع: «الشابو والاستروكس من أكثر أنواع المخدرات التي تسبب أضرار كالهالاوس السمعية، فضلا عن ارتكاب الجرائم غير المبررة»، لافتا إلى وجود بعض المعتقدات الخاطئة لدى الطلاب والمتعلقة بأن الحشيش ليس إدمان، موضحا أنه جرى عمل دراسة تقيمية لتعرف على مدى استيعاب الطلاب لمثل هذه البرامج، مؤكدا استنادا كل أنشطة الصندوق على أساليب علمية.