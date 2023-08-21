عالم بالأزهر: هذه الطريقة تمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا (فيديو)
كتب:
منى صلاح
07:28 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
الشيخ أبو اليزيد سلامة- أحد علماء الأزهر الشريف
أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن طرق منع الأطفال من الانشغال بالسوشيال ميديا؟، قائلا: «إن النظام هو سر النجاح الدائم».
سلامة: الله في سنن كونه يعلمنا النظام والنجاح
أضاف «سلامة» خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الإثنين: أنَّ الله - سبحانه وتعالى - «خلق الكون بنظام، كل شيئ بميقات الشمس تخرج فى وقت وتغرب في وقت معين، لدينا مواقيت للصلاة، ربنا بيقول لنا إن النظام هو أساس النجاح».
علينا تعليم أولادنا النظام
تابع العالم الأزهري، أنه لابد أن نعلم أولادنا النظام، قائلاً: «كل شئ بنظام، سواء حفظ القرآن أو النادى، أو متابعة السوشيال ميديا، كل فعل لازم يكون له وقت وتنظيم».