2.4 مليون جنيه إيرادات 10 أفلام في دور العرض السينمائي خلال يوم واحد

تواصل أفلام موسم صيف 2023 السينمائي تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي، حيث نجحت الأفلام المعروضة حاليا في السينمات تحقيق إجمالي 2.4 مليون جنيه، عن أمس الاثنين، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

«العميل صفر» في المقدمة

ويستمر فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني في صدارة إيرادات شباك التذاكر محققا 953 ألف جنيه، في اليوم السادس لعرضه بدور العرض السينمائي، بينما جاء فيلم «وش في وش» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني محققا 703 ألف جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «بيت الروبي» بـ217 ألف جنيه.

فارق بسيط بين «مرعي البريمو» و«على الزيرو»

وحقق فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي 189.9 ألف جنيه، بفارق بسيط عن فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان الذي حقق 189.1 ألف جنيه، يليه في المركز السادس فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي بـ 74 ألف جنيه.

ولم يحقق فيلم «5 جولات» الذي جاء في المركز السابع سوى 39.8 ألف جنيه، يليه فيلم «البطة الصفرا» بـ 27 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «البعبع» 20 ألف جنيه، وجاء في المركز العاشر والأخير فيلم «تاج» بـ 9.8 آلاف جنيه.