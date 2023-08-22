فيلم «مرعي البريمو» في المركز الرابع بـ190 ألف جنيه إيرادات يومية

حقق فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، في شباك تذاكر السينما أمس الاثنين، 189 ألفا و903 جنيهات، وجاء في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية التي تصدرها فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، والذي حقق أمس أكثر من 900 ألف جنيه، وفيلم «وش في وش» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، والذي حقق أمس نحو 700 ألف جنيه، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، حاجز 14 مليون جنيه، وذلك على مدار أكثر من أسبوعين عرض بالسينما، وحقق فيلم «العميل صفر» أكثر من 6 ملايين جنيه في 5 أيام عرض بالسينما.

أبطال فيلم «مرعي البريمو»

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، ولطفي لبيب، وعلاء مرسي، ومحمد محمود، وأحمد بدير، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

قصة فيلم «مرعي البريمو»

وتدور قصة فيلم «مرعي البريمو»، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة من خلال تاجر بطيخ، يقوم بإخفاء قطع ثمينة من الألماس داخل بطيخة، ويفاجئ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ بالمحل، ومن ثم تضطره الظروف لمغامرة غير محسوبة، للبحث عن البطيخة.