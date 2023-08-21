حالة الطقس غدا.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء والعظمى بالقاهرة 33

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في تقريرها اليومي، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، موضحة أنه يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل الحرارة، رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأشارت الهيئة، إلى ظهور السحب المنخفضة، خلال الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة على محافظات الجمهورية غدا على محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة غدا

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 32 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 33 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 27

نخل 35 22

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 34 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 40 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 44 29.