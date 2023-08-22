رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأوقاف»: تركيب 1700 جهاز أذان موحد قبل نهاية العام الحالي

كتب:

سهيلة هاني
03:36 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أعلن الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، عن توفير 1700 جهاز أذان موحد، يتم الانتهاء من تركيبها قبل نهاية العام الحالي 2023، بواقع تركيب 100 جهاز أسبوعيًّا، بدءً من الأحد القادم، وذلك في إطار الدور الدعوي الذى تقوم به وزارة الأوقاف وجهودها لتفعيل مشروع الأذان الموحد، وإظهارهذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق من خلال اختيار أفضل الأصوات لرفع نداء الحق.

مشروع الأذان الموحد

وأضاف جمعة في بيان له، أنّ ذلك يأتي في إطار عناية الأوقاف ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، كما سيتم تنظيم 15 ندوة  ضمن فعاليات برنامج  اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى، وهي عبارة عن لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات.

برنامج اقرأ الصيفي

وتابع الوزير أن ذلك يأتي في ضوء نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها في بناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، لذلك تقام الندوات التثقيفية، لمناقشة أهم القضايا الدينية والثقافية على النحو التالي:

 

اقرأ المزيد:

«الأوقاف»: حصول مسجد الحصري بـ6 أكتوبر على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

«الأوقاف»: مسجد ناصر في قنا حصل على شهادة الاعتماد والجودة

«الأوقاف»: انعقاد المقرأة الأسبوعية النموذجية في جميع المحافظات

نص خطبة الجمعة المقبلة لـ«الأوقاف».. قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يبحثان التعاون المشترك ومناقشة خطة الدعوة
بقلم سهيلة هاني