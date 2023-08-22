«الأوقاف»: تركيب 1700 جهاز أذان موحد قبل نهاية العام الحالي

أعلن الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، عن توفير 1700 جهاز أذان موحد، يتم الانتهاء من تركيبها قبل نهاية العام الحالي 2023، بواقع تركيب 100 جهاز أسبوعيًّا، بدءً من الأحد القادم، وذلك في إطار الدور الدعوي الذى تقوم به وزارة الأوقاف وجهودها لتفعيل مشروع الأذان الموحد، وإظهارهذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق من خلال اختيار أفضل الأصوات لرفع نداء الحق.

مشروع الأذان الموحد

وأضاف جمعة في بيان له، أنّ ذلك يأتي في إطار عناية الأوقاف ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، كما سيتم تنظيم 15 ندوة ضمن فعاليات برنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى، وهي عبارة عن لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات.

برنامج اقرأ الصيفي

وتابع الوزير أن ذلك يأتي في ضوء نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها في بناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، لذلك تقام الندوات التثقيفية، لمناقشة أهم القضايا الدينية والثقافية على النحو التالي: