«الأوقاف»: حصول مسجد الحصري بـ6 أكتوبر على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

أعلنت وزارة الأوقاف حصول مسجد الشيخ الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، لافتة إلى أنّ ذلك المسجد هو أول جامع بمحافظة الجيزة يحصل على تلك الشهادة.

واكتسب مسجد الحصري شهرته من موقعه الذي يتوسط المدينة والجامعات والمعاهد والشركات، ويتبع جمعية الشيخ الحصري للخدمات الدينية والاجتماعية، ترأسها ياسمين الحصري، ابنة الشيخ محمود الحصري، وسمى بهذا الاسم تكريما للشيخ محمود خليل الحصري.

افتتح المسجد في شهر أكتوبر عام 2002، وتضم مساحته مبنى منفردا خاصا بالسيدات، والمسجد الكبير، وكُتّابا لتحفيظ القرآن ودروس العقيدة والنحو، وإلى جوار المسجد من الناحية الخلفية توجد قاعتا أبوبكر الصديق، وعمر بن الخطاب، اللتان تقام فيهما مراسم الاحتفالات وعقد القران والأفراح والندوات، وتمت إقامة معهد أزهري نموذجي، ودار حضانة.

تكريم الشيخ محمود الحصري

ويشار إلى أنّ الشيخ محمود الحصري أول من سجل المصحف مرتلًا للإذاعة عام 1960، وأصبح الشيخ أول صوت يجمع القرآن الكريم مرتلًا بالروايات المختلفة ومنحه الرئيس عبدالناصر وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1967.