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«الأوقاف»: مسجد ناصر في قنا حصل على شهادة الاعتماد والجودة

كتب:

رؤى ممدوح
03:48 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف، أنّ مسجد ناصر بقنا أول مسجد يحصل على شهادة الاعتماد، وضمان الجودة من الفئة «أ» بمحافظة قنا.

افتتاح مسجد ناصر بقنا

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مطلع شهر مارس الماضي، أعمال الصيانة والتطوير بمسجد ناصر بمدينة قنا والتي تمت بالجهود الذاتية، وذلك علي هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

خطة الأوقاف لتطوير المساجد

وأوضح وزير الأوقاف، في وقت سابق، أن افتتاح عدد من المساجد يأتي في إطار خطة الوزارة، لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية، موضحاً أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

أهمية مسجد ناصر

ويعد مسجد ناصر بقنا واحداً من أهم المساجد ودور العبادة بالمحافظة، وثاني أكبر مسجد بقنا بعد مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، وتعود أهمية المسجد إلى إنشائه، حيث أمر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ببنائه في السبعينيات، ويمتاز المسجد بطراز معماري فريد. 

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بقلم رؤى ممدوح