7 توجيهات رئاسية بشأن قطاع الزراعة في مصر.. منها تفعيل نظم الري الحديثة

7 توجيهات رئاسية بشأن قطاع الزراعة في مصر، أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعي.

توجيهات رئاسية بشأن قطاع الزراعة في مصر

- مواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي.

- تفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه.

- تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد.

- تعزيز دور البحوث العلمية الزراعية المهم في تنمية القطاع.

- مواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين.

- العمل المستمر لتحسين الجودة وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً.

- الالتزام بالمواصفات الدولية في تعزيز سمعة المنتج المصري.

وأكّد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الدولة بذلت جهوداً مضنية غير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز 3 ملايين فدان جديد ستتمّ إضافتها قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر، موضحاً أنَّ الرئيس أكّد أنَّ الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية.