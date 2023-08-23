أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليات التربية المتاحة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة للتنسيق، لطلاب الشعبة العلمية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023.

كليات التربية المتاحة للشعبة العلمية المرحلة الثالثة للتنسيق

وجاءت كليات التربية المتاحة للشعبة العلمية المرحلة الثالثة للتنسيق، وفقا لبيان وزارة التعليم العالي، على مستوى المحافظات كالتالي:

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات أسوان

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنين مطروح

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية العريش رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية فنية طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية فنية المنيا

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية رياضية بنين المنيا

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية نوعية بور سعيد

تربية رياضية بنين أسوان

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

رياضية

تربية نوعية أسوان

تربية رياضية بنين حلوان

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية سوهاج رياضة

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية بنها

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية