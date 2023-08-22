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كليات تربية نوعية متاحة بالمرحلة الثالثة لطلاب الشعبة العلمية

كتب:

آية حسنين
04:35 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق الثانوية العامة - صورة ارشيفية

تنسيق الثانوية العامة - صورة ارشيفية

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلي معرفة مختلف كليات تربية نوعية المتاحة في المرحلة الثالثة لـ الشعبة العلمية، خاصة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية يوم الأحد 20 أغسطس بعد 6 أيام من بدء التسجيل بها.

كليات تربية نوعية متاحة في المرحلة الثالثة

حددت وزارة التعليم العالي عدة كليات تربية نوعية متاحة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة للتنسيق، وهي:

- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

- تربية نوعية فنية مطروح.

- تربية نوعية فنية سوهاج.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية طنطا.

- تربية نوعية موسيقية بالإسكندرية.

- تربية نوعية فنية بورسعيد.

- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

- تربية نوعية فنية دمياط.

- تربية نوعية فنية ببنها.

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية فنية المنصورة.

- تربية نوعية فنية أسيوط.

- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

- تربية نوعية فنية الزقازيق.

- تربية نوعية فنية بالقاهرة.

- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

- تربية نوعية موسيقية بأسيوط.

- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

- تربية نوعية فنية طنطا.

- تربية نوعية مطروح.

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

- تربية نوعية موسيقية المنيا.

- تربية نوعية فنية دمنهور النوبارية.

- تربية نوعية سوهاج.

- تربية نوعية بورسعيد.

- تربية نوعية دمياط.

- تربية نوعية عين شمس.

- تربية نوعية أسوان.

- تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

- تربية نوعية المنوفية أشمون.

- تربية نوعية بنها.

- تربية نوعية الفيوم.

- تربية نوعية موسيقية بنها.

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

- تربية نوعية فنية أسوان.

- تربية نوعية فنية عين شمس.

- تربية نوعية موسيقية عين شمس.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية مطروح.

- تربية نوعية موسيقية دمنهور النوبارية.

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