كليات تربية نوعية متاحة بالمرحلة الثالثة لطلاب الشعبة العلمية
كتب:
آية حسنين
04:35 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق الثانوية العامة - صورة ارشيفية
يتطلع طلاب الثانوية العامة إلي معرفة مختلف كليات تربية نوعية المتاحة في المرحلة الثالثة لـ الشعبة العلمية، خاصة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية يوم الأحد 20 أغسطس بعد 6 أيام من بدء التسجيل بها.
كليات تربية نوعية متاحة في المرحلة الثالثة
حددت وزارة التعليم العالي عدة كليات تربية نوعية متاحة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة للتنسيق، وهي:
- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.
- تربية نوعية فنية مطروح.
- تربية نوعية فنية سوهاج.
- تربية نوعية موسيقية المنصورة.
- تربية نوعية موسيقية طنطا.
- تربية نوعية موسيقية بالإسكندرية.
- تربية نوعية فنية بورسعيد.
- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.
- تربية نوعية فنية دمياط.
- تربية نوعية فنية ببنها.
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.
- تربية نوعية فنية المنصورة.
- تربية نوعية فنية أسيوط.
- تربية نوعية موسيقية القاهرة.
- تربية نوعية موسيقية سوهاج.
- تربية نوعية فنية الزقازيق.
- تربية نوعية فنية بالقاهرة.
- تربية نوعية موسيقية المنوفية.
- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.
- تربية نوعية موسيقية بأسيوط.
- تربية نوعية فنية الإسكندرية.
- تربية نوعية فنية طنطا.
- تربية نوعية مطروح.
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.
- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.
- تربية نوعية موسيقية المنيا.
- تربية نوعية فنية دمنهور النوبارية.
- تربية نوعية سوهاج.
- تربية نوعية بورسعيد.
- تربية نوعية دمياط.
- تربية نوعية عين شمس.
- تربية نوعية أسوان.
- تربية نوعية موسيقية الزقازيق.
- تربية نوعية المنوفية أشمون.
- تربية نوعية بنها.
- تربية نوعية الفيوم.
- تربية نوعية موسيقية بنها.
- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.
- تربية نوعية فنية أسوان.
- تربية نوعية فنية عين شمس.
- تربية نوعية موسيقية عين شمس.
- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.
- تربية نوعية موسيقية مطروح.
- تربية نوعية موسيقية دمنهور النوبارية.