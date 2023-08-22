كليات تربية نوعية متاحة بالمرحلة الثالثة لطلاب الشعبة العلمية

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلي معرفة مختلف كليات تربية نوعية المتاحة في المرحلة الثالثة لـ الشعبة العلمية، خاصة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية يوم الأحد 20 أغسطس بعد 6 أيام من بدء التسجيل بها.

كليات تربية نوعية متاحة في المرحلة الثالثة

حددت وزارة التعليم العالي عدة كليات تربية نوعية متاحة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة للتنسيق، وهي:

- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

- تربية نوعية فنية مطروح.

- تربية نوعية فنية سوهاج.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية طنطا.

- تربية نوعية موسيقية بالإسكندرية.

- تربية نوعية فنية بورسعيد.

- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

- تربية نوعية فنية دمياط.

- تربية نوعية فنية ببنها.

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية فنية المنصورة.

- تربية نوعية فنية أسيوط.

- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

- تربية نوعية فنية الزقازيق.

- تربية نوعية فنية بالقاهرة.

- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

- تربية نوعية موسيقية بأسيوط.

- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

- تربية نوعية فنية طنطا.

- تربية نوعية مطروح.

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

- تربية نوعية موسيقية المنيا.

- تربية نوعية فنية دمنهور النوبارية.

- تربية نوعية سوهاج.

- تربية نوعية بورسعيد.

- تربية نوعية دمياط.

- تربية نوعية عين شمس.

- تربية نوعية أسوان.

- تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

- تربية نوعية المنوفية أشمون.

- تربية نوعية بنها.

- تربية نوعية الفيوم.

- تربية نوعية موسيقية بنها.

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

- تربية نوعية فنية أسوان.

- تربية نوعية فنية عين شمس.

- تربية نوعية موسيقية عين شمس.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية مطروح.

- تربية نوعية موسيقية دمنهور النوبارية.