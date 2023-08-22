جامعة عين شمس تنظم مسابقة للطالب المثالي.. الجائزة الأولى 800 جنيه

عقدت اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس مسابقة الطالب المثالي بمشاركة 35 طالبا من الأقسام المختلفة من جميع الفرق والمستويات الدراسية، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ضوابط التقييم

ووفق بيان الجامعة، تهدف المسابقة إلى اختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية في المركز الأول والثاني والثالث وذلك لتحقيق التنافس المحمود بين الطلاب، واعتمدت المسابقة على تقييم الطلاب من حيث التقدير، اتقان اللغة العربية والإنجليزية، الثقافة والمعلومات العامة، ممارسة الأنشطة المختلفة، وحسن المظهر.

جوائز المسابقة

وتتحدد جوائز المسابقة بـ800 جنيه للمركز الأول، 700 جنيه للمركز الثاني، و600 جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى شهادات التقدير لكل الطلاب المشاركين.

وأشادت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية بحرص الطلاب على التفوق العلمي بجانب المشاركة في الأنشطة المختلفة التى تقدمها الكلية من خلال إدارة رعاية الشباب الأمر الذى يسهم في التحفيز على الاطلاع وإثراء الثقافة العامة لدى الطلاب ، كما يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين تباعا.