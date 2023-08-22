محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم.. تصل إلى 44 مئوية

كشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ سجلت مجموعة من محافظات الجمهورية، أعلى درجة حرارة اليوم.

وسجلت محافظات الأقصر وأسوان وأبو سمبل، أعلى درجة حرارة اليوم بـ44 درجة مئوية، بينما بلغت المحسوسة 45 درجة مئوية، فيما سجلت قنا 43 درجة مئوية والمحسوسة 44 درجة مئوية.

وسجلت محافظة الوادى الجديد 41 درجة مئوية والمحسوسة 42 درجة مئوية، فيما سجلت شرم الشيخ 40 درجة مئوية والمحسوسة 43 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

ويسود البلاد طقس حار رطب خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، اليوم، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، اعتدال الطقس مع وجود رطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، على أن يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل .

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 33- 25.

- العاصمة الإدارية 33- 25.

- 6 أكتوبر 34- 24.

- بنها 32- 24.

- دمنهور 32- 24.

- وادي النطرون 34- 24.

- كفر الشيخ 32- 24.

- المنصورة 33- 25.

- الزقازيق 33- 25.

- شبين الكوم 33- 25.

- طنطا 33- 24.

- دمياط 30- 25.

-بورسعيد 31- 25.

- الإسماعيلية 34- 24.

- السويس 34- 23.

- العريش 31- 24.

- رفح 30- 24.

- رأس سدر 36- 27.

- نخل 35- 22.

- كاترين 35- 18.

- الطور 34- 28.

- طابا 36- 25.

- شرم الشيخ 40- 30.

- الإسكندرية 31- 24.

- العلمين الجديدة 31- 24.

- مطروح 30- 23.

- السلوم 34- 23.

- سيوة 37- 22.

- رأس غارب 38- 28.

- الغردقة 38- 29.

- سفاجا 39- 29.

- مرسى علم 39- 29.

- شلاتين 40- 31.

- حلايب 37- 29.

- أبو رماد 38- 30.

- رأس حدربة 37- 29.

- الفيوم 35- 24.

- بني سويف 36- 24.

- المنيا 36- 23.

- أسيوط 37- 23.

- سوهاج 40- 26.

- قنا 43- 27.

- الأقصر 44- 27.

- أسوان 44- 28.

- الوادي الجديد 41- 25.

- أبو سمبل 44- 29.