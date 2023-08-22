العثور على 18 جثة متفحمة جراء حرائق غابات اليونان.. «يعتقد أنها لمهاجرين»

أعلنت فرقة الإطفاء في اليونان، العثور على 18 جثة محترقة في منطقة نائية ريفية جنوب قرية أفانتاس في شمال البلاد اليوم، إذ تستعر حرائق الغابات منذ أيام، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالات.

وقالت وسائل إعلام يونانية، دون ذكر مصادرها، إن الجثث يُعتقد أنها لمهاجرين، وتعد منطقة إفروس وهي الطريق المعتاد للمهاجرين الذين يعبرون نهرًا يحمل الاسم نفسه من تركيا إلى اليونان.