أردنية تفقد زوجها وأطفالها الأربعة في حادث سير بعد أدائهم لمناسك العمرة

شهد طريق مكة - الرياض بالسعودية حادث مروع اسفر عن مصرع 5 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة أردنية كانت تؤدي مناسك العمرة.

زوجة أردنية تفقد اطفالها الربعة في حادث سير بالسعودية

نقلت قناة «العربية» عن هيثم خطاب رئيس اللجنة الإنسانية والحوادث في ملتقى النشامى، أن الحادث أودى بحياة مالك أكرم خرما وأولاده الأربعة (أكرم، ومايا، ودانا، وديما)، وأصيبت زوجته بجروح وحالتها الصحية مستقرة.

وكانت العائلة في طريق عودتها إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة، وتعرضوا خلال رحلة العودة لحادث سير على طريق مكة الرياض.

ونقلت سلطات الطوارئ الوفيات والمصابة لمستشفى الملك فهد في منطقة الهفوف بالسعودية.

السعوديون يدعمون الزوجة الأردنية التي فقدت أطفالها الأربعة وزوجها في حادث سير بطريق مكة

أكد سفارة الأردن في السعودية أنها تتابع مع كافة الجهات في الأردن والسعودية من أجل نقل الجثامين.

وأثار الحادث حالة تعاطف كبيرة لدى الشعب السعودي والأردني بسبب صعوبة الفاجعة، وتوافد مجموعة من المواطنين السعوديين إلى المستشفى، معلنين عن رغبتهما في دعم ومساندة الأم للتخفيف عنها في مصابها الأليم بفقدانها 4 من أطفالها وزوجها في حادث مروع.